О дешевом топливе. Когда о кыргызстанцах заботится чужое правительство

Наши чиновники почти три года обещали договориться с Казахстаном о беспошлинных поставках бензина.

Но ни к чему так и не пришли. Завоз стал возможен только благодаря действиям Акорды, которая поддерживает своих производителей нефтепродуктов.

Дешевый казахский бензин

В 2018-м в Казахстане завершилась модернизация сразу нескольких нефтеперерабатывающих заводов. В результате у республики образовался излишек светлых нефтепродуктов. Класс этого топлива соответствовал 4-5-му классу экологичности. РК сразу же предложила именно соседям воспользоваться возможностью и покупать топливо у них.

Официальный Нур-Султан намеревался поставлять Кыргызстану на первом этапе бензин Аи-92 в объеме 100 тысяч тонн.

С открытием официальных поставок из Казахстана мы бы смогли диверсифицировать поставки такого стратегического продукта, как топливо. К тому же на случай форс-мажора у нас был бы еще один поставщик ГСМ. Кроме того, и срок доставки топлива сократился бы в разы. Если из России вагоны с ГСМ идут в среднем от семи-восьми дней, то из РК дошли бы всего за день-два.

Договориться не получилось

Кыргызстан вроде не отказался от идеи. Чиновники разных уровней бодро рапортовали, что уже ведут переговоры. Однако прошло три месяца, потом полгода, потом год, а затем и больше, но соглашение стороны так и не подписали. Камнем преткновения в переговорах оказалось условие, что КР должна использовать казахский бензин только для собственных нужд.

Вроде все логично, но именно этот пункт стал невыполнимым условием для кыргызского чиновника.

Предложение продавать нам топливо отнюдь не было жестом доброй воли со стороны Казахстана. Топливо — биржевой товар. Соседняя страна просто собиралась продавать топливо на рынке. И Кыргызстан мог бы воспользоваться выгодным предложением, но не торопился этого делать.

Пока в нашем правительстве размышляли над условиями поставок ГСМ, РК заключила контракты на поставки ликвидного биржевого товара с Таджикистаном, Афганистаном, Арменией и Грузией.

Что потеряли бизнес и люди

Соглашения о поставках топлива из Казахстана ждали как простые автолюбители, так и официальные поставщики. Первые хотели более дешевых ГСМ, вторые — законного урегулирования рынка и прекращения контрабанды.

У соседей ГСМ дешевле на 10-12 сомов. Цена топлива на рынке РК установлена только для внутреннего рынка. Так государство поддерживает свое население.

Для других стран устанавливаются биржевые цены на топливо.

Ожидание казахстанских цен на нашем рынке ошибочно и нереалистично. Низкие цены на ГСМ в Казахстане — это социальная политика их правительства. К тому же в наших государствах разнятся системы налогообложения. Логистические расходы и другие моменты, основанные на том простом факте, что ГСМ наши соседи производят самостоятельно.

На момент начала переговоров в кабмине КР даже говорили, что казахский бензин может быть на 3-4 сома дешевле российского.

Но в нынешних условиях, когда РК нашла наиболее выгодные рынки сбыта, разница, по оценкам экспертов, составит всего 1-2 сома.

С контрабандой все еще сложнее. Ассоциация нефтрейдеров Кыргызстана неоднократно обращала внимание правительства на высокий уровень контрабанды ГСМ в республике. По подсчетам экспертов, в 2018 году доля теневого оборота ГСМ в КР составила 25 процентов.

Практически каждый четвертый литр топлива в Кыргызской Республике — контрабандный.

Ситуация только ухудшается. Объемы официального потребления топлива падают, но машин в стране меньше не становится. Сюда топливо поставляют вагонами в обход налоговых выплат по серым схемам. Потери бюджета при этом оцениваются в 7-10 миллиардов сомов.

В развитых государствах неуплата налогов является одним из самых тяжких преступлений. В нашей стране все выглядит в точности до наоборот. Контрабандисты зарабатывают сверхприбыль, а официальные компании-нефтетрейдеры, которые платят налоги и создают рабочие места, несут убытки.

А соглашения и не надо

Разразившийся на фоне вспышки коронавируса кризис сам решил проблему с поставками топлива из Казахстана. Вернее, ее решило правительство соседней республики. Кабмин РК принял беспрецедентные меры по поддержке производителей ГСМ.

Чтобы поддержать свой бизнес, власти Казахстана одномоментно приняли целый ряд мер. В том числе отменены запреты на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы государства, на вывоз нефтепродуктов (с включением дизельного и автомобильного топлива) за пределы стран Таможенного союза.

Обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, в том числе на бензин, дизельное топливо и мазут.

Как оказалось, для решения проблемы не нужно было то самое соглашение, переговоры по которому якобы вели кыргызские чиновники почти три года.

Лобби или бюджет?

Кыргызстан, по сути, упустил время, когда можно было выгодно поставлять топливо из РК. Сейчас у правительства есть, возможно, последний шанс удержать контроль над рынком нефтепродуктов.

Но для этого нужно исключить контрабанду и внедрить новые проекты по налогообложению сферы.

Возможные варианты уже есть. С прошлого года кабмин говорит о проекте фискализации рынка нефтепродуктов, основанном на автоматизированном налоговом учете каждого литра ввозимого в республику топлива и реализуемого через колонки АЗС. Вот только до внедрения проекта остается всего две недели, но абсолютно непонятно, оснащена ли сама Государственная налоговая служба необходимым оборудованием и программным обеспечением и будет ли на деле производиться заявленный контроль за уплатой каждого сома в бюджет страны...

Недавно депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев выступил еще с одним предложением — дать полномочия правительству на сезонное регулирование акцизной ставки налога на нефтепродукты. Проще говоря, когда идет сезонное снижение цен ГСМ, кабмин может увеличить размер акциза до ныне существующего, а когда идет сезонный рост, то снизить. Эти изменения в ставке акциза можно было бы вводить в действие достаточно быстро и только постановлением правительства.

Оба эти проекта позволили бы существенно сократить объем контрабанды и улучшить собираемость налогов, которые как никогда нужны нашей республике.

Ведь, по сути, сегодня разница цен между официальным топливом и контрабандным заключена в сумме сокрытых налогов, которые в одном литре составляют от 8 до 9,5 сома.

Но пойдет ли кабмин на такой шаг? Сумеет ли довести заявленные проекты до логического конца? Станет ясно совсем скоро. А пока налицо расцвет контрабанды, трехлетнее оттягивание решения вопроса о поставках топлива из Казахстана, отсрочка ввода в полное действие технического регламента ТС, контролирующего экологичность ввозимых, реализуемых и производимых внутри страны нефтепродуктов. Все это наводит на мысль, что в КР действует теневое лобби. Оно благодаря участию чиновников разного ранга реализует серые схемы по выводу многомиллиардных средств из госбюджета.

Источник: 24.kg