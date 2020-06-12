Как вести бизнес в условиях пандемии?

Развитие эпидемии серьезно влияет на работу бизнеса.

В таких условиях важно быть гибким и усовершенствовать свой продукт под изменившиеся обстоятельства рынка.

Если вы владеете ресторанным бизнесом, супермаркетом, магазином одежды или другим бизнесом такого рода, поток клиентов значительно снизился. Но потребность в услугах и товарах все равно осталась, поэтому, если сможете предложить клиентам бесконтактную оплату и доставку нужного продукта на дом, вы сумеете значительно уменьшить риски и обеспечить своему бизнесу бесперебойную работу! Если вы еще не перешли в онлайн, самое время начать!

Банк KICB рекомендует организовать онлайн-оплату за товары и услуги с помощью интернет-эквайринга, который позволит отказаться от наличного оборота, увеличить в разы количество клиентов и объем продаж — большее количество клиентов сможет оплатить банковскими картами и электронным кошельком «ЭЛСОМ» онлайн в любое время суток. Кроме того, это позволит обеспечить безопасность приема платежей, снизить расходы на классическую схему продажи товаров и увеличить географию продаж.

Как это работает:

Покупатель формирует заказ на вашем сайте/мобильном приложении и выбирает способ оплаты с помощью банковской карты Visa International, «Элкарт» (независимо от принадлежности к банку) или электронного кошелька «ЭЛСОМ».

Покупатель автоматически переходит на защищенную платформу банка, указывает информацию о своей банковской карте или электронном кошельке «ЭЛСОМ».

После проверки карты банк принимает платеж, после чего производит возмещение суммы покупки на расчетный счет вашей компании / электронный кошелек «ЭЛСОМ».

Для дистанционной проверки расчетного счета существует система i-Bank, где вы можете самостоятельно сформировать выписку, переводить свои средства между своими счетами, а также совершать переводы на счета клиентов KICB.

Для проверки платежей по «ЭЛСОМ» требуется зайти в мобильное приложение «Элсом Агент» или личный кабинет через сайт: www.rt.elsom.kg, где предоставляется доступ к электронному кошельку.

Три простых шага для подключения интернет-эквайринга:

1. Создать страницу оплаты на интернет-сайте/ мобильном приложении.

2. Заполнить заявление в любом отделении KICB.

3. Подписать договор!

Необходимо отметить, что при разработке страницы оплаты могут потребоваться технические доработки для реализации процесса оплаты.

Банк активно развивает технологии дистанционного обслуживания, которые позволяют клиентам быстро и удобно совершать операции без необходимости посещения офиса. Так, большую часть операций уже сейчас можно совершать круглосуточно через интернет-банкинг, электронный кошелек «ЭЛСОМ», широкий выбор банковских карт, терминальную сеть и банкоматы!

В случае возникновения вопросов просто позвоните в любое удобное для вас время в кол-центр KICB: (0312) 62 01 01, (0553) 62 01 01 www.kicb.net

Источник: 24.kg