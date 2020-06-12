(Видео) В Сузаке мужчина повесил на жену покрышки, бил и обливал водой

В социальных сетях появилось видео жестокого насилия.

На кадрах видно, как мужчина повесил на шею женщины несколько автомобильных покрышек, бьет ее по лицу и обливает водой из ведра. При этом руки у женщины завязаны. Женский голос за кадром просит мужчину остановиться, но он требует снимать все.

“Не удаляй! Снимай все! Это должно быть уроком”, – заявляет мужчина.

Как сообщили в УВД Джалал-Абадской области, данный иницидент произошел в Сузакском районе 8 июня. Мужчина, 1969 года рождения, применил насилие в отношении своей жены, 1973 года рождения. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 75 Кодекса о проступках “Семейное насилие”, однако потом дело переквалифицировали по статье 144 Уголовного кодекса КР “Истязание”. 11 июня мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Источник: reporter.kg