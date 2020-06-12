Бабанов получил «добро» от власти и снова вернулся в политику?

Бабанов в точности напоминает тётю Гульчотай, уходящую из дома после побоев мужа, но вскоре возвращающуюся обратно.
Постоянно заявляет об окончательном уходе из политики, и что больше не будет вмешиваться. Со вчерашнего дня распространяется информация, что Бабанов якобы пойдет на парламентские выборы со своей партией «Республика». До этого на него возбуждалось уголовное дело, допрашивался ГКНБ и Службой по борьбе с экономическими преступлениями. Значит, по слухам в народе, похоже, пришел к одному мнению с младшим братом президента Асылбеком Жээнбековым. А иначе сомнительно новое возвращение в политику трусливого Бабанова.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 12.06.2020/стр.2
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