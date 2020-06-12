Из руководства СДПК ушла Асель Кодуранова, руководить будет Анвар Артыков

Еще одна заместитель и официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева тоже ушла из политического совета, сдав должность заместителя.
Произошли изменения в партии СДПК экс-президента Алмазбека Атамбаева. Временно руководившая партией Асель Кодуранова ушла, передав руководство своему заместителю Анвару Артыкову. Еще одна заместитель и официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева тоже ушла из политического совета, сдав должность заместителя. Ушел из политического совета, сдав должность заместителя также Рыскелди Момбеков. Сейчас партией руководит депутат ЖК Анвар Артыков. Еще одна депутат ЖК Карамат Орозова стала заместителем, утверждена решением политического совета (?). В настоящее время Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Ирина Карамушкина участвуют в суде по Кой-Ташским событиям как обвиняемые. Они заявили, что не сбегают от следствия, суда, и постоят до конца за экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 12.06.2020/стр.2
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