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На въездах в Бишкек и выездах из него выставлены 12 контрольно-санитарных пунктов (список)

В столице – карантин. Теперь на въездах в Бишкек и выездах виз него размещены 12 контрольно-санитарных пунктов (СКП).

Приказ о внесении изменений в приказ комиссии по гражданской защите (КГЗ) «Об установлении санитарно-контрольных пунктов» подписал вице-мэр столицы, председатель КГЗ Азиз Алымкулов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Санпосты расположены:

  1. Васильевский тракт — Объездная («Ак-Жол»)
  2. с.Пригородное — Объездная;
  3. с.Маевка (кольцевая) — Объездная;
  4. Жилмассив «Тендик» — Объездная;
  5. ул.Киргизская (Н. Ала-Арча) — Объездная;
  6. Авторынок «Азамат» — Объездная;
  7. «Келечек» — Объездная;
  8. «Дордой» — Объездная;
  9. ул.Ибраимова — Объездная;
  10. ул.Алма-Атинская —Объездная;
  11. ГЭС-5 — Объездная;
  12. ул. Ленина – Объездная.

В работе СКП задействованы 24 сотрудника ГУОБДД, 40 сотрудников военной службы внутренней безопасности (ВСВБ) МВД КР, 40 сотрудников полка спецназначения (ПСН) МВД КР и по 24 человека МЧС и Минздрава КР.

Как отмечается, постовые вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город, и при подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить на обсервацию для дальнейшего обследования.

Для фермеров, которые доставляют продукты питания (молочные продукты, овощи и фрукты) в столицу, работает «зеленый коридор».

Источник: Элгезит

           

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