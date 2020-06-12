На въездах в Бишкек и выездах из него выставлены 12 контрольно-санитарных пунктов (список)

В столице – карантин. Теперь на въездах в Бишкек и выездах виз него размещены 12 контрольно-санитарных пунктов (СКП).
Приказ о внесении изменений в приказ комиссии по гражданской защите (КГЗ) «Об установлении санитарно-контрольных пунктов» подписал вице-мэр столицы, председатель КГЗ Азиз Алымкулов, сообщает пресс-служба мэрии города.
Санпосты расположены:
- Васильевский тракт — Объездная («Ак-Жол»)
- с.Пригородное — Объездная;
- с.Маевка (кольцевая) — Объездная;
- Жилмассив «Тендик» — Объездная;
- ул.Киргизская (Н. Ала-Арча) — Объездная;
- Авторынок «Азамат» — Объездная;
- «Келечек» — Объездная;
- «Дордой» — Объездная;
- ул.Ибраимова — Объездная;
- ул.Алма-Атинская —Объездная;
- ГЭС-5 — Объездная;
- ул. Ленина – Объездная.
В работе СКП задействованы 24 сотрудника ГУОБДД, 40 сотрудников военной службы внутренней безопасности (ВСВБ) МВД КР, 40 сотрудников полка спецназначения (ПСН) МВД КР и по 24 человека МЧС и Минздрава КР.
Как отмечается, постовые вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город, и при подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить на обсервацию для дальнейшего обследования.
Для фермеров, которые доставляют продукты питания (молочные продукты, овощи и фрукты) в столицу, работает «зеленый коридор».
Источник: Элгезит
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