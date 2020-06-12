На въездах в Бишкек и выездах из него выставлены 12 контрольно-санитарных пунктов (список)

В столице – карантин. Теперь на въездах в Бишкек и выездах виз него размещены 12 контрольно-санитарных пунктов (СКП).

Приказ о внесении изменений в приказ комиссии по гражданской защите (КГЗ) «Об установлении санитарно-контрольных пунктов» подписал вице-мэр столицы, председатель КГЗ Азиз Алымкулов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Санпосты расположены:

Васильевский тракт — Объездная («Ак-Жол») с.Пригородное — Объездная; с.Маевка (кольцевая) — Объездная; Жилмассив «Тендик» — Объездная; ул.Киргизская (Н. Ала-Арча) — Объездная; Авторынок «Азамат» — Объездная; «Келечек» — Объездная; «Дордой» — Объездная; ул.Ибраимова — Объездная; ул.Алма-Атинская —Объездная; ГЭС-5 — Объездная; ул. Ленина – Объездная.

В работе СКП задействованы 24 сотрудника ГУОБДД, 40 сотрудников военной службы внутренней безопасности (ВСВБ) МВД КР, 40 сотрудников полка спецназначения (ПСН) МВД КР и по 24 человека МЧС и Минздрава КР.

Как отмечается, постовые вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город, и при подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить на обсервацию для дальнейшего обследования.

Для фермеров, которые доставляют продукты питания (молочные продукты, овощи и фрукты) в столицу, работает «зеленый коридор».

Источник: Элгезит