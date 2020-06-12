Незаконное преследование, или Как посадить депутата? Мнение интернет-обывателя

Я вовсе не сторонник или родственник депутата Кубанычбека Жумалиева.

Но и не абсолютно равнодушный к тому, что происходит в стране, гражданин. И иногда с беспокойством, а порой пессимистично наблюдаю за тем, что происходит у нас в обществе и особенно в интернет-пространстве.

В последние дни усилились и все чаще «гуляют» слухи о том, что под эгидой «борьбы с коррупцией» будут якобы «обезжиривать коррупционеров». Есть разные версии, вплоть до того, что одни «хорошие коррупционеры» заказали других, на их взгляд, «нехороших». Которые пришлись, как говорится, не ко двору. Есть другие версии, и конспирологические раскладки. Например, предполагается, что всем уже хорошо известный «Чон Казат» — «прочекистский» проект. Но выглядит версия утопической, потому что жертвой обстрела поддерживающих в соцсетях «Чон Казат» как будто бы выступает также и действующая власть. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть комментарии под прямыми эфирами интернет-страницы «Чон Казата». Спецслужбы страны при всей разнополярности мнений об их деятельности не могут сами провоцировать такие настроения.

Так что же это такое – «Чон Казат»? Кто стоит за этим весьма дерзким проектом? Кто дирижер и сценарист? Чья эта политическая авантюра? И какие цели они преследуют? Вопросов слишком много.

Почему в качестве мишени выбран депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев? Неужели этот человек возглавил касту кыргызских олигархов? Имеет ли он действительно несметные офшоры за рубежом? А может быть, он возглавлял серые схемы незаконного вывоза миллионов за пределы страны? В чем здесь логика и в чем подвох?

И вот на днях даже пришли с обыском дома четы Жумалиевых. Юристы политика сразу забили тревогу. И вполне закономерно. Поскольку сама процедура прошла с грубейшими нарушениями, не говоря о наличии у Жумалиева статуса действующего депутата ЖК.

Понятно, что если речь идет о нарушении закона, то привилегии, связанные с неприкосновенностью, мгновенно теряют силу.

Но давайте разберемся с этим. На доступном языке, широко популярном, обывательском, так сказать. Итак, что мы имеем?

Вопреки расхожему мнению, на чиновников (министров, глав ведомств) неприкосновенность не распространяется. Законодатель говорит, что неприкосновенность депутатов сохраняется на все время их полномочий. Парламентарии не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности. Их нельзя задержать, арестовать, допросить, досмотреть и обыскать (кроме случаев задержания на месте преступления). Исключение – обеспечение безопасности других людей: например, если пьяный депутат размахивает пистолетом. Кроме того, неприкосновенность распространяется на квартиры и машины парламентариев, телефоны, документы и переписку.

Казалось бы, а что тогда произошло в случае с Жумалиевым? Ведь ничего из вышеперечисленного нельзя отнести к нему? На законном ли основании был произведен сам обыск?

Адвокаты депутата так не считают.

Но именно с Жумалиевым случилось то, что случилось: мало того, что обыск произошел с грубейшими процессуальными нарушениями, так еще и был попран сам депутатский статус Жумалиева.

Случившееся в его доме не имеет отношения к его парламентской деятельности, и оно не связано с убийством или другого рода тяжким обвинением. Обвинения как такового нет и быть не может, но есть «подогреваемое», искусственно созданное «интернет-мнение», есть усилия определенных структур, подрывающих доверие к законам.

Понятное дело, что Жумалиев не бедный человек, но ведь речь не идет о том, чтобы доказать, что он состоятелен. Важнее все-таки получить ответы на вопрос о его участии в серых схемах, «распиле» государственного бюджета, грантов, миллионных кредитов и банковских займов. При всем «желании» недоброжелателей, пока о чем-то таком речи нет.

Следовательно, нужно прекратить муссирование этого вопроса в неправовом формате.

Парламентарий не может преследоваться из-за выпадов отдельных интернет-хейтеров, эдаких «темных лошадок». С не менее сомнительным движением с целью взбудоражить общественное сознание. Конечно, открыто «наезжать» на депутата, грубить, проклинать или клеветать в эфире – это то, что может найти поддержку у многих. Но нарушать ради этого законы, выходить за рамки правого поля ведь нельзя. Страна может покатиться в пучину беззакония и варварского «таш барана».

Автор: Рысбек АЛЫШЕВ, публицист, блогер.

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От Elgezit.kg. Известный юрист Клара Сооронкулова согласилась ответить на вопросы редакции, касающиеся данного конфликта, его правовых аспектов. Ее мнение опубликовано в кыргызскоязычной версии портала.

Источник: Elgezit.kg.