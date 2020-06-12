МИД КР призывает граждан не верить провокаторам и не отправляться на российско-казахстанскую границу

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом говорится в информационном сообщении МИД КР.

Штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве КР в Российской Федерации информирует о следующем.

10-11 июня т.г. граждане Кыргызстана пытались выехать из города Москвы на автобусах в сторону российско-казахстанской границы в Оренбургской области с целью возвращения в Кыргызстан транзитом через территорию Казахстана. Автобусы ожидали пассажиров по адресу Новорязанское шоссе, 7 района Котельники г.Москвы. В результате принятых мер, членам Штаба удалось предотвратить несогласованный с казахстанской стороной выезд граждан Кыргызстана. На месте проведена разъяснительная работа с кыргызскими гражданами и водителями автобусов относительно невозможности выезда в связи с закрытием казахстанской госграницы. Граждане были информированы о возможности временного размещения в хостелах г.Москвы и обеспечение продуктами питания за счет средств, выделенных правительством, а также предоставлены варианты трудоустройства.

В настоящее время ведется работа по выявлению провокаторов, которые обманным путем намеревались заработать на наших гражданах. При этом, с каждого человека собирали по 3000 рублей за проезд. По настоянию сотрудников Представительства МВД КР в РФ денежные средства граждан были возвращены водителями автобусов. В отношении организаторов будут приняты соответствующие меры за действия мошеннического характера.

В этой связи, посольство призывает граждан не верить недостоверной информации о выезде на Родину наземным транспортом через российско-казахстанскую границу.

Посольство вновь обращается к соотечественникам с настоятельным предупреждением не направляться в Оренбургскую область, так как граница Республики Казахстан остается закрытой, в результате чего люди могут остаться в тяжелом положении. Как известно, в Самарской области продолжают находиться более 60 граждан КР, которые, несмотря на предупреждение посольства, выехали из г.Москвы в сторону российско-казахстанской границы. Часть из них уже вернулись обратно в г.Москву, удостоверившись в невозможности выезда.

Следует отметить, что критический период самоизоляции и введенных карантинных мер в России пройден. Иностранные граждане в России, в том числе граждане Кыргызстана, начали возвращаться на прежние рабочие места либо устраиваться на работу. Посольство надеется, что в конце июня - начале июля ситуация с выездом прояснится, о чем посольство проинформирует официально.

Посольство выражает благодарность активистам кыргызской диаспоры на территории Российской Федерации, продолжающим оказывать посильную помощь нуждающимся соотечественникам. Штаб рекомендует гражданам Кыргызской Республики руководствоваться только проверенной информацией, публикуемой в официальных государственных источниках, соблюдать санитарно-медицинские правила и следить за своим здоровьем.