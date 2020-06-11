«Крышу» криминалов из Чолпон-Аты можно разглядеть в Бишкеке

Но если в упомянутом им МВД сидит господин Кашкар, который больше напоминает трусливого зайца, нежели волка, то как он осмелится изучить «крыши», которые видны в Бишкеке.
Депутат-генерал Зарылбек Рысалиев хорошо знает о происхождении криминала в Кыргызстане, об их богатстве и прочих обстоятельствах. В ходе заседания ЖК он обратился к Эркину Асрандиеву, вице-премьер-министру по экономическим вопросам, поставил вопрос ребром: «В Кыргызстане многие люди разбогатели преступным путем. Будут ли они сдавать декларацию? Например, «крыши» домов, которые они строят в Чолпон-Ате, можно разглядеть из Бишкека». А как вице-премьер мог ответить на этот вопрос? Выкрутился из ситуации, сказав: «МВД ведет работу в этом направлении».
Но если в упомянутом им МВД сидит господин Кашкар, который больше напоминает трусливого зайца, нежели волка, то как он осмелится изучить «крыши», которые видны в Бишкеке. У нас криминальная среда «легализует» свой бизнес. Это уже давно практикуется. Поэтому правоохранительные органы ничего с ними сделать не смогут. Потому что «черные» давно нашли себе закадычных друзей в «белом» и «синем» домах, все перемешалось…
Источник: газета «Багыт.kg» №12 от 11.06.2020 / стр. 2
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