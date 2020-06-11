Суд по «Акнету». У одной из обвиняемых снова новый адвокат, процесс перенесли

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова.

Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

Судебное заседание снова перенесли. У одной из обвиняемых, Ирины Лященко, появился еще один адвокат — Юлия Булатова. Она попросила дать ей время для ознакомления с материалами дела.

«Мне хватит две недели, это не много, не три месяца прошу», — сказала она.

Суд удовлетворил ходатайство нового представителя защиты и дал неделю на изучение дела.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.

Источник: 24.kg