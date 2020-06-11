Будем платить 50 млн сомов, чтобы смотреть 1-й канал и РТР

Ежегодно Кыргызстан платит 50 млн сомов за ретрансляцию упомянутых телеканалов.

В ходе заседания ЖК гендиректор ОТРК Жайнак Усен уулу заявил, что ежегодно направляется по 25 млн сомов за вещание каждого канала. Кому это надо? Разве кыргызский народ остро нуждается в просмотре двух российских каналов? Пускай не показывают и не платят 50 млн сомов. Вместо этого за 50 млн сомов ежегодно можно будет строить по два детских сада, что принесло бы стране гораздо больше пользы. Желающие смотреть упомянутые телеканалы могут воспользоваться интернетом. Когда наши чиновники откажутся от неправильной, незрелой политики, желания угодить русским? Было бы уместно, если бы российские телеканалы сами платили Кыргызстану упомянутую сумму за свое вещание. Что касается ОТРК, то если раньше телеканал хорошо зарабатывал на рекламе, то в последние годы поступает с рекламы 58 млн сомов в год.

Источник: газета «Багыт.kg» №12 от 11.06.2020 / стр. 5