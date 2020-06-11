Пребывание на свободе Сегизбаева и Суйумбаева – угроза для страны!

Говорят, сначала их планировали посадить, но план провалился.

Многих удивляет пребывание на свободе Абдиля Сегизбаева и Болота Суйумбаева, которые подозреваются общественностью в организации политических гонений, в контрабанде, в коррупции и в других незаконных делах. Говорят, сначала их планировали посадить, но план провалился. По некоторым данным, Сегизбаева и Суйумбаева не трогают, потому что они располагают государственной тайной и компроматами на некоторых влиятельных людей. Если они вылезут сухими из воды, будучи подозреваемыми в тяжких преступлениях, то действующие начальники правоохранительных органов тоже будут нарушать закон, став угрозой для страны и полагая, что в будущем избегут ответственности? Поэтому, так как все равны перед законом, нужно изучить их прошлое, тщательно проверить. Иначе государственность будет под угрозой! К сожалению, почему бы нам не сделать упор на наказании «паразитов», а не устраивать гонения в отношении демократов и тех, кто открыто выражает мнение?..

Источник: газета «Азия news» №15 от 11.06.2020 / стр. 2