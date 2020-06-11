В условиях карантина. В ресторане “Кайнар” Омурбек Бабанов устроил массовое мероприятие

В Бишкеке в ресторане “Кайнар” бывший политик Омурбек Бабанов устроил массовое мероприятие.
По данным Kaktus.media, среди тех, кто внутри заведения, довольно много высокопоставленных политиков и чиновников, в том числе там есть депутаты парламента. Парковка перед рестораном была забита дорогостоящими машинами. Почти в каждом авто есть водитель.
На видео, опубликованном в СМИ, замечен депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев. В комментарии корреспонденту Reporter.kg парламентарий подтвердил, что в ресторане проходило чтение Корана. Напомним, что в апреле скончалась сестра бывшего политика Эркайым Бабанова.
Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса в Бишкеке действует карантин. Заведениям, где более 50 посадочных мест, работать еще запрещено. Также республиканский штаб и Минздрав не рекомендуют устраивать массовые мероприятия, в том числе торжества, тои, поминки с большим количеством людей.
Позже стало известно, что на администратора ресторана “Кайнар” представителем санэпидеминспекции наложен штраф по ст. 293 Кодекса о нарушениях “Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа”. Штраф для юридических лиц – 13 000 сомов.
Источник: reporter.kg
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