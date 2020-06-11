В «Чон Казат» поступили 3 млн долларов из-за границы?!

Одни говорили, что за ними стоит власть, другие – Раим-миллион.

Представители «Чон казата» сидят у себя на кухне, не имея фактов на руках призывают к беззаконью, заявляя: «Нужно отобрать, если понадобиться – расстрелять без следствия». Одни говорили, что за ними стоит власть, другие – Раим-миллион. Есть и другие предположения. В итоге решили возбудить уголовное дело, чтобы подозрения среди общественности не усилились. Сейчас появились разговоры о поступлении 3 млн долларов на счет «Чон казата» из-за границы. Сообщается, что Жапыкеев, Хасанов, Мамытканов арендовали особняк, наняли на работу 20-30 троллей. Тролли «Чон казата» очерняют и поливают грязью тех, кто критикует организацию, распространяют в социальных сетях информацию о том, что народ поддерживает Жапыкеева. Но правда когда-нибудь раскроется. Будет сорвана маска с «Чон казата».

Источник: газета «Багыт.kg» №12 от 11.06.2020 / стр. 2