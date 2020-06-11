Адвокат: Кимсанова переводят в другое СИЗО, двух его сторонников задержала милиция

По ее словам, милиция обосновывает задержание тем, что видео было записано во время карантина.

Двух человек из числа сторонников бывшего сотрудника управления Государственной таможенной службы (ГТС) по Ошской области Эмилбека Кимсанова, которые записали видео с просьбой о его освобождении, задержала милиция. Об этом «Азаттыку» сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

«Знакомые Кимсанова, его друзья, молодежь Оша организовали флешмоб и записали видеообращение к президенту. Они говорили и о Райымбеке Матраимове. Видео было опубликовано вчера, а ночью милиция начала задерживать этих ребят. Двух парней увезли в городское управление милиции», - сказала адвокат.

По ее словам, милиция обосновывает задержание тем, что видео было записано во время карантина.

Суйунбаева также сообщила, что Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения Кимсанову до 16 августа и принял решение о его переводе из СИЗО №1 в СИЗО №50.

В ГУВД Оша информацию адвоката пока никак не прокомментировали.

Эмилбек Кимсанов был объявлен в розыск по уголовному делу, которое возбудили по заявлению сотрудника таможенных органов Автандила Конгантиева, сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева, который указал, что его избили Эмилбек Кимсанов и Тологон Рахманберди уулу.

После экстрадиции в Кыргызстан, милбек Кимсанов сначала был помещен под домашний арест. Но 31 марта решением Первомайского районного суда города Бишкека он был заключен под стражу до 16 июня. В судебной инстанции отметили, что с таким ходатайством обратилась Генеральная прокуратура.

Вечером 10 апреля на своей страничке в «Фейсбуке» его супруга Мария Заворотняя опубликовала видео, на котором Кимсанов рассказывает о своих связях с экс-зампредседателя ГТС Райымбеком Матраимовым и о том, как тот подталкивал его к совершению незаконных действий.

Райымбек Матраимов эти обвинения никак не прокомментировал, его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов назвал все это выдумкой.

Родственники Кимсанова, проживающие в Алайском районе Ошской области, дважды обращались к президенту с просьбой его освободить.

Источник: Азаттык