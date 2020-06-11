Депутат Жогорку Кенеша предложил наградить медиков за их труд и поднять им зарплаты

По его словам, медики выполнили большую работу по борьбе с коронавирусом.
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил наградить медиков за их труд в борьбе с коронавирусом, а также поднять им зарплаты. Об этом он сказал сегодня на заседании в парламенте.
По его словам, медики выполнили большую работу по борьбе с коронавирусом.
«Приближается День медработников — 5 июля. В этом году медработники выполнили большую работу по борьбе с коронавирусом. Поэтому следует им присудить звания, выдать денежные премии и всячески отметить их труд. Также необходимо поднять им зарплату. Если мы этого не сделаем, нас просто не поймут», — заявил Бекешев.
Источник: Элгезит
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