В Кыргызстане на утро 11 июня выявлено 36 новых случаев коронавируса. Всего 2129 случаев

Среди новых случаев у 13 человек не установлен источник заражения.
В Кыргызстане на утро 11 июня выявлено 36 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.
По его словам, они выявлены:
- в Бишкеке — 17
- в Ошской области — 4
- в Иссык-Кульской области — 3
- в Жалал-Абадской области — 3
- в Чуйской области — 3
- в городе Ош — 2
- в Таласской области — 2
- в Баткенской области — 1
- в Нарынской области — 1
Таким образом, на 11 июня в Кыргызстане подтверждено 2129 случаев коронавируса.
Среди новых случаев у 13 человек не установлен источник заражения.
За сутки из стационаров выписаны 58 пациентов. Всего выздоровело 1630 человек.
473 пациента получают лечение в больницах, из них 2 человека в реанимации.
Источник: zdorovie.akipress.org
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