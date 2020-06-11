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В Кыргызстане на утро 11 июня выявлено 36 новых случаев коронавируса. Всего 2129 случаев

Среди новых случаев у 13 человек не установлен источник заражения.

В Кыргызстане на утро 11 июня выявлено 36 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 17

- в Ошской области — 4

- в Иссык-Кульской области — 3

- в Жалал-Абадской области — 3

- в Чуйской области — 3

- в городе Ош — 2

- в Таласской области — 2

- в Баткенской области — 1

- в Нарынской области — 1

Таким образом, на 11 июня в Кыргызстане подтверждено 2129 случаев коронавируса.

Среди новых случаев у 13 человек не установлен источник заражения.

За сутки из стационаров выписаны 58 пациентов. Всего выздоровело 1630 человек.

473 пациента получают лечение в больницах, из них 2 человека в реанимации.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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