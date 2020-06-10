(Видео) Сулайманов: Рейтинг ОТРК всего 5 процентов, его надо отдать в частные руки

ОТРК необходимо передать в частные руки, чтобы телеканал стал объективным.

Такое мнение выразил на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции “Бир Бол” Алтынбек Сулайманов.

Он обратился к генеральному директору телеканала Жайнаку Усену уулу, с вопросом каков бюджет телеканала и сколько сотрудников работают. На что глава ОТРК ответил, что выделено 358 млн сомов. В компании работают 910 сотрудников.

“Нужен ли нам такой телеканал? Необходимо все госканалы отдать в частные руки. А эти деньги, которые мы тратим на ОТРК, направить на строительство 10 школ. Что лучше 10 школ или ОТРК? Если отдадим его в частные руки, тогда хоть будет конкуренция и объективное освещение”, – сказал Сулайманов.

Но сам гендиректор телеканала не согласился с ним. Он считает, что ОТРК реализовывает важные государственные проекты в медиапространстве страны, и частные телеканалы с такой задачей не справятся.

“Конечно, у вас такая позиция, потому что вы боитесь, что вас снимут с должности. А когда покинете пост, будете говорить по другому”, – парировал депутат.

“У меня не было никогда такой позиции, что необходимо закрывать ОТРК”, – заявил в ответ Усен уулу.

Источник: reporter.kg