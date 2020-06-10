«У судьи не хватило духу». Суд оставил в силе решение комиссии Свердловского РУВД по делу о срыве женского марша

Уточняется, что шестерых активисток оштрафовали за «неповиновение сотрудникам милиции».
Адвокат возмущен тем, что правоохранители даже не указали мотив задержания участниц мирного шествия
Свердловский районный суд оставил в силе решение комиссии Свердловского РУВД по делу о срыве женского марша солидарности в Бишкеке 8 марта. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат активисток БФИ Бакытбек Автандил.
По его словам, у председательствующего «не хватило духу» принять справедливое решение, поскольку судебные и правоохранительные органы действуют сообща. Кроме того, юрист добавил, что его возмутило отсутствие в заключении комиссии Свердловского РУВД причины задержания активисток.
- У судьи не хватило духу принять решение в пользу активисток, которые не нарушали общественный порядок,- сказал Автандил. - Выйти на митинг — было их правом. Комиссия УВД Свердловского района должна обосновать свое решение, но этого не сделали. Они должны были изложить, на каком основании происходило задержание. Они с милицией действуют сообща.
Напомним, «женский марш солидарности», намеченный на 12:00 8 марта 2020 года, разогнали неизвестные мужчины в ак-калпаках и масках. Они помешали участникам шествия, собравшимся на площади Победы, организовано двинуться по запланированному маршруту. Сотрудники милиции задержали некоторых участников акции.
Уточняется, что шестерых активисток оштрафовали за «неповиновение сотрудникам милиции». В настоящее время они оспаривают решение Свердловского РУВД.
Источник: vesti.kg
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