В Таласе сожгли офис «Третьего канала»

Седьмого июня неизвестные люди подожгли офис телеканала «Третий канал» в городе Таласе.

По данным управления внутренних дел области, инцидент был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. В данное время идут разбирательства.

Руководительница телеканала Жаннат Токтосунова сообщила, что поджог был умышленный и вся техника сгорела.

«Я считаю, что сделали все умышленно, так как разбили окно и забросили предмет, спровоцировавший пожар. Воры действовали бы иначе. Поджог тоже можно организовать иначе. А в данном случае пытались устроить взрыв, – говорит Токтосунова. – Я это воспринимаю как попытку запугать журналистов. До этого были попытки закрыть телеканал, но мы уберегли. Если бы офис взорвался, они могли бы закрыть дело, сказав: «Вы не соблюдали технику безопасности».

По словам Токтосуновой, полностью выгорела техника, обеспечивавшая выход в эфир телеканала. Предполагаемый нанесенный ущерб телеканалу составил 10-15 тысяч долларов.

Медиаэксперт Азамат Тынаев считает, что события в Таласе должны тщательно изучить правоохранительные органы:

«Это не случайность, а умышленная атака, провокация. Это запугивание. Кыргызстан – страна свободы слова. Но на протяжении многих лет мы видим, как в стране оказывается давление на независимые редакции. В конце марта 2010 года был совершен откровенный рейд на телеканал «Стан.kg». После апрельской революции такому давлению подвергся сайт «24.kg». У нас достаточно средств массовой информации, которые готовят острые материалы и попадают своей критикой в точку. С такой ситуацией могут столкнуться и другие независимые медиа ресурсы. Поэтому правоохранительные органы должны тщательно расследовать произошедшее».

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 10.06.2020 / стр. 2