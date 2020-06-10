(Видео) В понедельник ВОЗ признала, что бессимптомные носители не заразны, и по сути обесценила карантин.

Любая попытка правительства начать новые блокировки должна быть категорически отвергнута как совершенно беспочвенная и антинаучная.

Неожиданно ВОЗ сделала заявление на брифинге ООН,в штаб квартире агентства в Женеве,что вирус не распространяется через бессимптомных носителей Бессимптомное распространение было единственной причиной,по которой мировые власти требовали и локаунтов,и социальной изоляции и масок.Это было так же основополагающим обоснованием для требования обязательных прививок и отслеживания контактов. Вдруг ВОЗ взорвала все эти нарративы, которая выдвигала CDC,губернаторы демократы,д-р Faund в Белом доме и даже сама ВОЗ.

Теперь, основываясь на новом выступлении ВОЗ,не только каждая блокировка должна быть немедленно прекращена.Любая попытка правительства начать новые блокировки должна быть категорически отвергнута как совершенно беспочвенная и антинаучная.