(Видео) Гаишники остановили машину депутата Канатбека Исаева за незаконную тонировку и отпустили 

В милиции объяснили, что у инспекторов просто не было времени составить протокол
Депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева остановили сотрудники дорожной милиции за незаконную тонировку автомашины. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УПСМ города Бишкек.
По данным правоохранителей, случай, запечатленный на видео журналистами Fact.kg, произошел 5 июня текущего года.
В сюжете говорится о том, что парламентарий не подчинился законным требованиям инспекторов и уехал. Однако в УПСМ эту информацию Vesti.kg опровергли.
- Это было примерно в 23:40 часов, мобильная группа ехала по вызову и должна была добраться до места за короткое время, - пояснили там. - В пути они увидели машину с тонированными стеклами. Милиционеры остановили авто и провели разъяснительную работу, сделав предупреждение. Составить протокол они не могли, так как должны были ехать на вызов. Не было времени.
Кроме того, в столичном УПСМ добавили, что в настоящее время рассматривается ответственность правоохранителей за то, что они не приняли меры в отношении нарушителя на месте.
Источник: vesti.kg
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