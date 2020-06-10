(Видео) Гаишники остановили машину депутата Канатбека Исаева за незаконную тонировку и отпустили



В милиции объяснили, что у инспекторов просто не было времени составить протокол

Депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева остановили сотрудники дорожной милиции за незаконную тонировку автомашины. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УПСМ города Бишкек.

По данным правоохранителей, случай, запечатленный на видео журналистами Fact.kg, произошел 5 июня текущего года.

В сюжете говорится о том, что парламентарий не подчинился законным требованиям инспекторов и уехал. Однако в УПСМ эту информацию Vesti.kg опровергли.

- Это было примерно в 23:40 часов, мобильная группа ехала по вызову и должна была добраться до места за короткое время, - пояснили там. - В пути они увидели машину с тонированными стеклами. Милиционеры остановили авто и провели разъяснительную работу, сделав предупреждение. Составить протокол они не могли, так как должны были ехать на вызов. Не было времени.

Кроме того, в столичном УПСМ добавили, что в настоящее время рассматривается ответственность правоохранителей за то, что они не приняли меры в отношении нарушителя на месте.

Источник: vesti.kg