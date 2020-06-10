Дастан Догоев: Я остаюсь советником президента КР по вопросам цифровизации

Вопрос моего обучения в Гарвардском университете я согласовал и с президентом, и с премьер-министром.
Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТС) Кыргызстана, советник президента КР по вопросам цифровизации Дастан Догоев выступил с заявлением в связи с тем, что подал в отставку с поста главы ГКИТС КР.
В заявлении Догоева говорится:
«В начале 2020 года я, собрав необходимые документы и удовлетворив требования конкурса, поступил в Магистратуру по государственному управлению Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. Программа обучения годичная и обучение финансируется на грантовой основе. Гарвардский университет - одно из ведущих учебных заведений мира.
Вопрос моего обучения в Гарвардском университете я согласовал и с президентом, и с премьер-министром. Учитывая, что такой шанс выпадает практически один раз за всю жизнь, руководство поддержало меня в данном вопросе, за что я выражаю большую благодарность.
В этой связи, учитывая полную занятость прохождения обучения, настоящим подтверждаю, что в ближайшее время полномочия председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики мной будут сложены.
Реализация политики и стратегии президента КР Сооронбая Жээнбекова по цифровизации страны является одним из главных факторов устойчивого развития Кыргызской Республики.
Плановая реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2020», позволит Кыргызской Республике качественно изменить систему взаимодействия государства, общества и гражданина, а также повысить конкурентоспособность страны не только в регионе.
На сегодняшний день для достижения поставленных целей по цифровизации предусмотрены все необходимые ресурсы, создана соответствующая база, действует эффективная система управления по цифровой трансформации и достигнут высокий уровень взаимодействия государства и частного сектора.
Президентом Сооронбаем Жээнбековым было оказано доверие, и я продолжу быть советником по вопросам цифровизации на общественных началах в рамках реализации Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан», в целях продолжения реализации вышеназванных направлений».
Источник: Кабар
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