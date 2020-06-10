В этом году прием в вузы будет производиться онлайн

Предусмотрены и дополнительные возможности для абитуриентов, которым не удалось зарегистрироваться до 15 мая.

Заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров заявил, что Общереспубликанское тестирование в этом году пройдет 21-25 июня. До 19 июля будут подведены итоги и проинформированы абитуриенты.

В этом году регистрация на ОРТ была назначена до 6 апреля, но в связи со сложившимися ситуациями регистрацию продлили больше чем на месяц. Точнее до 15 мая. Основное и предметное тестирование будет проходить в три этапа с 21 по 25 июня.

Предусмотрены и дополнительные возможности для абитуриентов, которым не удалось зарегистрироваться до 15 мая. Точнее, им можно будет пройти тестирование с 20 по 23 июня, с 13:00 по 17:00. В эти дни будут работать 116 центров ОРТ. Результаты тестирования попадут в руки абитуриентов с 13 по 19 июля. Кроме того, абитуриенты могут зачислиться в вуз в онлайн формате, не посещая само здание учебного заведения.

Ученики 9-11-х классов не будут сдавать государственные экзамены. Согласно приказу министерства, предметные оценки для выпускников будут выставляться в зависимости от успеваемости на учебе в течение года, включая оценки за контрольные, четверти. Такой задачей наделили предметные комиссии, которые будут руководствоваться специальными нормами, разработанными министерством.

В данное время выпускникам уже выставляются предметные оценки (с 2 по 13 июня).

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 10.06.2020 / стр. 2