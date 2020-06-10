Ситуация в Армении тяжелая! Берегите себя, родные!

Не хватает больничных коек по стране, пациенты вынуждены ждать свою очередь.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за коронавируса страна оказалась в тяжелом положении, столкнулась с трудностями. Население Армении едва достигает 3 млн человек и заразились вирусом там 13 тысяч человек, а число жертв достигло 200.
Не хватает больничных коек по стране, пациенты вынуждены ждать свою очередь. Правительство Армении оказалось в безвыходном положении.
Тем временем в Кыргызстане вирусом заразились более 2 тысяч человек. Кыргызское правительство принимает все меры для предотвращения распространения заболевания и лечения больных. В то же время у нас достаточно граждан, которые не придают значения болезни, не носят маски, не придерживаются мер защиты. Болезнь еще не отступила. Тяжело даже спрогнозировать, что случится завтра. Говорят, о возможной второй волне осенью.
Противостоять коронавирусу и не допустить его распространение обязано не только кыргызское правительство. Мэрия сообщает, что в городе Бишкеке растет число заразившихся. Это должно стать тревожным звоночком для нас! Всем нам нужно думать о личной безопасности и безопасности родных! Давайте будем беречь себя, если не хотим, чтобы повторилась ситуация в Армении!
Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 10.06.2020 / стр. 6
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