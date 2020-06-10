На Ошском рынке выявлен очаг заражения COVID-19. Базар могут закрыть на карантин

Вопрос о временном закрытии мэрия рассмотрит в ближайшие дни

В мэрии Бишкека рассматривается вопрос о закрытии Ошского рынка на карантин. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, на рынке выявлен очаг заражения коронавирусом.

- Орто-Сайский рынок закрыт на дезинфекцию, так как там заразились коронавирусом, - напомнил он. - Поступила информация, что и на Ошском рынке есть очаги инфекции. Вопрос о временном закрытии будет рассматриваться в ближайшие дни. Этого можно избежать, если предприниматели проведут все работы по дезинфекции и недопущению коронавируса, а также будут соблюдать масочный режим.

Ранее мэрия столицы сообщила, что на Орто-Сайском рынке дезинфекционные работы будут проводиться до 13 июня.

Источник: vesti.kg