Глава Таласской области: С заразившимся медиком контактировали около 200 человек

По словам Марата Мураталиева, у «контактных» лиц результаты анализов вышли отрицательными. Проверка продолжается

В Таласской области первый случай заражения COVID-19 выявлен у врача мобильной группы ЦСМ. Об этом Vesti.kg рассказал полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

По словам главы региона, накануне около 200 человек, контактировавших с инфицированным медиком, сдали анализы на коронавирус.

- Результаты вышли отрицательными, сегодня продолжается тестирование лиц, с которыми она могла быть в контакте, - сказал Мураталиев. - ЦСМ закрыт на дезинфекцию, проводится проверка в местах, которые она посещала. Члены семьи тоже сдали анализы.

Полпред добавил, что с 1 по 8 июня заразившаяся медработница находилась на больничном.

Первые контактные лица - 7 человек из мобильной бригады ЦСМ и 9 членов семьи.

- Я думаю, всего контактировавших с ней будет около 300 человек, - добавил Марат Мураталиев.

Источник: vesti.kg