Орто-Сайский рынок закрыли на тотальную дезинфекцию до 13 июня

В мэрии отмечают, что эпидемиологическая ситуация в Бишкеке остается напряженной.

Глава городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии, вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова постановила приостановить деятельность рынка «Орто-Сай» на два дня, с 10 по 13 июня 2020 года для проведения тотальной дезинфекции рынка. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В мэрии отмечают, что эпидемиологическая ситуация в Бишкеке остается напряженной. На 9 июня в Бишкеке зарегистрировано 555 случаев заражения сovid-19, из них 395 инфицированных, 160 – контактные зараженные из близкого окружения. Уже есть факты самообращения горожан по подозрению на вирус.

По данным муниципалитета, Центр Госсанэпидемнадзора по каждому случаю проводит эпидрасследование, ситуация в столице на контроле городского штаба. “Ежедневно мы проводим анализ и мониторинг очагов заражения сovid-19”, – отметили в мэрии..

Источник: reporter.kg