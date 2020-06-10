В КР выявили 38 новых случаев коронавируса, один из них в Таласе

В Кыргызстане зарегистрировали еще 38 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, завозных случаев — 7, контактных — 24, неизвестные источники заражения — 7.
Бишкек – 19
Ош – 6
Чуйская область – 6
Ошская область – 3
Нарынская область – 1
Джалал-Абадская область – 2
Таласская область – 1
Всего по республике число зараженных достигло 2093 человек.
Источник: reporter.kg
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