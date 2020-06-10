Больше новостей на нашем телеграм-канале

Подробности Общество Просмотров: 3

В КР выявили 38 новых случаев коронавируса, один из них в Таласе

В Кыргызстане зарегистрировали еще 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. По его словам, завозных случаев — 7, контактных — 24, неизвестные источники заражения — 7. Бишкек – 19

Ош – 6

Чуйская область – 6

Ошская область – 3

Нарынская область – 1

Джалал-Абадская область – 2

Таласская область – 1

Всего по республике число зараженных достигло 2093 человек. Источник: reporter.kg