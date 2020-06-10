Бактыбек Раимкулов, депутат ЖК: «Некоторые депутаты могут даже вздремнуть»

Я не сплю, как некоторые депутаты.
— Не сожалеете ли о том, что являетесь депутатом VI созыва? Потому что большинство депутатов этого созыва испортили репутацию парламента.
— В парламенте 120 депутатов. Каждый работает как хочет. Возможно только обладатели «золотых мандатов» не работают с народом, а депутаты вроде меня, стремившиеся работать с народом, сейчас бегают и встречаются с людьми. Я не сплю, как некоторые депутаты. Многие верны своему делу, бегают, работают. Слава Богу, благодаря поддержке народа я на протяжении пяти лет был депутатом. Наша цель заключается не в том, чтобы быть депутатом, занимать кабинет, а быть среди народа.
Источник: газета «Факты.kg» №12 от 09.06.2020 / стр. 7
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