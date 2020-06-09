Исабеков подаст на ЖК в суд

Бывший спикер Кубанычбек Исабеков создал движение «Народный контроль», предложил внести изменения в Основной закон.

По его словам, в процессе проведения выборов есть некоторые правонарушения. Исабеков предлагает проводить выборы в Жогорку Кенеш по мажоритарной системе. Он считает, что нужно отправлять в отставку правительство и сформировать правительство, заслуживающее народное доверие. Такое правительство возьмет на себя обязанность провести честные выборы. Исабеков до этого делился своим мнением с другими политиками, проводил дискуссии. По его словам, отныне он будет активно участвовать в политической жизни страны. Именно поэтому он создал движение «Народный контроль». Говоря о нынешнем состоянии ЖК, он назвал позором то, что парламентарии не могут связать двух слов. Он не скрывает, что и сам намерен участвовать в выборах, готов к сотрудничеству с Ормоновым, Абдылдаевым, Сулаймановым. Исабеков считает, что были допущены ошибки, касающиеся 7% избирательного порога и размера залог. Поэтому впоследствии можно будет обратиться в суд по этим вопросам.

Источник: газета «Факты.kg» №12 от 09.06.2020 / стр. 3