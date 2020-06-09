Минздрав КР: В Таласе у одного человека подозрение на коронавирус

Однако местные власти эту информацию опровергают

В Таласской области у одного человека подозрение на коронавирус. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Ожидаются результаты анализа, позже будет дана подробная информация, - прокомментировали в ведомстве.

Однако в пресс-службе полпредства правительства в Таласской области опровергли эту информацию.

- Слухи о том, что выявили коронавирус, не соответствуют действительности, подозрения на COVID-19 тоже нет, - заверили там Vesti.kg.

Вместе с тем в областной администрации сообщили, что одну из поликлиник в Таласе сегодня закрыли на дезинфекцию.

Напомним, в Таласской области по сей день не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: vesti.kg