Эмиль Токтошев, депутат ЖК: «Я получил мандат, чтобы поработать для народа»

Не знаю, какие еще могут быть цели для получения мандата.

— Чем интересен депутатский мандат?

— Депутатский мандат стараются получить для того, чтобы выразить свое мнение с высокой трибуны, внести вклад в экономическое развитие своего региона, улучшить условия жизни населения. Не знаю, какие еще могут быть цели для получения мандата. Моя цель заключалась в том, чтобы поработать для народа, писать законы, которые принесут пользу людям.

Источник: газета «Факты.kg» №12 от 09.06.2020 / стр. 7