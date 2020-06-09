Эмиль Токтошев, депутат ЖК: «Я получил мандат, чтобы поработать для народа»

Не знаю, какие еще могут быть цели для получения мандата.
— Чем интересен депутатский мандат?
— Депутатский мандат стараются получить для того, чтобы выразить свое мнение с высокой трибуны, внести вклад в экономическое развитие своего региона, улучшить условия жизни населения. Не знаю, какие еще могут быть цели для получения мандата. Моя цель заключалась в том, чтобы поработать для народа, писать законы, которые принесут пользу людям.
Источник: газета «Факты.kg» №12 от 09.06.2020 / стр. 7
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