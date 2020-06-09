Разбойник обчистил вора, или Растащившие гумпомощь

В условиях чрезвычайной ситуации по стране мэрия оказывала гуманитарную помощь уязвимому слою населения.

В стране ввели карантин и некоторые предприятия и учреждения приостановили работу. Сообщается, что во время карантина в Бишкеке гуманитарная помощь распределялась не справедливо. Такие разговоры звучали и раньше. Но многие пропустили это мимо ушей. Теперь же возбудили уголовное дело в отношении сотрудников муниципального территориального управления №19. Об этом сообщил руководитель аппарата мэрии города Бишкека Балбак Тулобаев, на заседании постоянной комиссии при Бишкекском городском кенеше.

По его словам, начальник муниципального территориального управления № 19 был освобожден от занимаемой должности. Тулобаев признал, что во время карантина были люди, которые по несколько раз получали помощь, а также были люди, которые ни разу помощь не получили.

«Бывают такие люди. У нас не получилось справедливо распределить помощь. ГКНБ и МВД строго проверяют нашу деятельность. В данное время дают показания глава одного МТУ, 2-3 квартальных сотрудника. Но я могу сказать, что 95% гуманитарной помощи попали в нужные руки», — сказал Балбак Тулобаев.

Источник: газета «Факты.kg» №12 от 09.06.2020 / стр. 3