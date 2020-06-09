Закон против фейков нужен для регулирования непроверенной информации – Рыспаев

С 14 мая 2020 года на общественное обсуждение выносится законопроект «О манипулировании информацией».

Инициатор – депутат Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева и Айнура Осмонова.

Согласно справке-обоснования, целью данного законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства, и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в Интернет-пространстве.

Задачей данного проекта Закона является регулирование правовых отношений, связанных с распространением информации в Интернет-пространстве путем определения субъектов правоотношения, функции уполномоченного органа при осуществлении регулирования, прав и обязанностей провайдеров и пользователей Интернетом, установление правил определения места и времени совершения юридически значимых действий при использовании Интернета.

Как пояснил депутат ЖК КР Кожобек Рыспаев, комментируя законопроект, данный закон необходим для регулирования непроверенной информации в сети интернет.

«Свобода слова не должна ущемляться. Но, прикрываясь свободой слова, некоторые говорят необоснованно, поливают грязью, я считаю, так нельзя. Если я кого-то необоснованно грязью буду поливать, это же не понравится. Это тоже права человека. Думаю, ответственность должна быть. Если хорошего человека оплевывают, оскорбляют, всякую ерунду говорят, необоснованно, не доказано, формируют негативное мнение в обществе, я думаю, это неправильно. У нас сейчас хороших плохими показывают, плохие хорошими становятся, кто деньги заплатил. Поэтому каждый должен отвечать. Свободно надо говорить, если в государстве, например, ущемляются права или закон плохо работает, свобода слова тогда должна действовать. А вот так просто прятаться и говорить плохие вещи и давать неправильную информацию, думаю, нельзя. То есть этот закон нужен для регулирования непроверенной информации», - прокомментировал Рыспаев.

Источник: Кабар