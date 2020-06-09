Акматалиев: Если соцсети не приравнивать к статусу СМИ, то регулирующий закон обязательно нужен

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект «О манипулировании информацией».
Инициаторы – депутаты Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева и Айнура Осмонова.
Согласно справке обоснования, целью законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства, и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в Интернет пространстве. Задачей является регулирование правовых отношений, связанных с распространением информации в Интернет пространстве, путем: определения субъектов правоотношения, функции уполномоченного органа при осуществлении регулирования, прав и обязанностей провайдеров и пользователей Интернетом, установление правил определения места и времени совершения юридически значимых действий при использовании Интернета.
Актуальность данного законопроекта обусловлена тем, что действующее законодательство Кыргызской Республики должным образом не регулирует правоотношения, связанные с распространением информации в Интернет пространстве.
По словам эксперта, политолога Алмазбека Акматалиева, прежде, чем принимать закон, необходимо ответить на один важный вопрос: «Можно ли приравнять социальные сети к СМИ?».
«У нас в стране есть закон, регулирующий деятельность СМИ, в котором все необходимые меры по борьбе с фейками прописаны. Если же социальные сети, такие Фейсбук, Инстаграм и так далее, у нас будут признаны как СМИ, то конечно нет смысла принимать подобный закон. Но если все-таки, социальные сети не приравнивать к статусу СМИ, то регулирующий закон обязательно нужен», - говорит он.
Свое мнение эксперт объясняет следующим образом: «Социальные сети – это инструмент, через которые граждане могут делиться разного рода новостями, мнением и так далее. Эти публикации становятся достоянием общественности, и здесь происходит конфликт интересов. Регистрация в социальных сетях не сложная, к тому же, можно сменить свою фотографию, имя и другие данные и делать любого рода публикации. Есть риск того, что в социальных сетях, куда имеет доступ практически все население, могут публиковать разного рода радикальные материалы, какие-либо деструктивные призывы и другие виды запрещенной законом публикации. В этой связи закон, регулирующий фейковую информацию необходим», - заключил А.Акматалиев.
Эксперт также добавил, что меры, принимаемые за публикацию фейковых новостей, должны быть гибкими.
Источник: Кабар
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