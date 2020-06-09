Асылбек Жээнбеков предлагает изготавливать пакеты из конопли

Эта конопля у нас просто так растет, и мы не можем ее истребить.

На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков предложил выпускать пакеты из конопли.

“Эта конопля у нас просто так растет, и мы не можем ее истребить. Но есть другой сорт конопли. Надо говорить открыто, если мы засеем такую коноплю, то из нее можно делать дешевую разлагаемую посуду и пакеты“, – сказал нардеп.

Депутаты рассматривали законопроект «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызской Республики». Запрет предлагается ввести с 2022 года.

Жээнбеков также напомнил, что семь лет назад аналогичный законопроект был внесен, но правительство тогда не поддержало инициативу.



Источник: reporter.kg