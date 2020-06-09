Орто-Сайский рынок закрывают из-за заразившихся там коронавирусом

В Бишкеке закрывают Орто-Сайский рынок на дезинфекцию.
Об этом сообщает телеграм-канал “Сейчас KG”. Отмечается, что люди, посетившие рынок, обращаются с симптомами коронавируса.
Руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев в свою очередь сообщает, что рынок закрывают, так как администрация не соблюдает санитарные нормы.
На 9 июня 2020 года по республике зарегистрировано 2055 случаев заражения, с выздоровлением выписано 1483 пациентов, 24 человека скончались.
Источник: reporter.kg
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