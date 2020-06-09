(Видео) В Бишкеке проходит митинг в поддержку Миры Карыбаевой

Около 20 человек просят оправдательного приговора фигурантам уголовного дела по ремонту Исторического музея.

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходит митинг в поддержку экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой.

Около 20 человек просят оправдательного приговора фигурантам уголовного дела по ремонту Исторического музея.

Отметим, что суд закончил рассмотрение уголовного дела по существу. Гособвинение просит лишить бывшего премьер-министра Сапара Исакова свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества. Прокуроры считают, что бывший глава кабмина виновен в коррупции. Кроме того, надзорный орган просит суд назначить Сапару Исакову штраф в размере более 247 миллионов сомов.

Для Миры Карыбаевой гособвинение просит назначить наказание в виде штрафа на сумму 260 тысяч сомов. Ее хотят признать виновной в злоупотреблении должностным положением.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Источник: 24.kg