В Кыргызстане на утро 9 июня выявлено 23 новых случая коронавируса. Всего 2055 случаев

За сутки 38 человек выписаны из стационаров.

В Кыргызстане на утро 9 июня выявлено 23 новых случая COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 6;

- в городе Ош — 4;

- в Иссык-Кульской области — 4;

- в Жалал-Абадской области — 3;

- в Ошской области — 3;

- в Чуйской области — 2;

- в Нарынской области — 1.

Таким образом, на 9 июня в Кыргызстане подтверждено 2055 случаев коронавируса.

За сутки 38 человек выписаны из стационаров. Их анализы были отрицательными.

В городе Ош от коронавируса скончалась женщина, 1973 года рождения.

Источник: zdorovie.akipress.org