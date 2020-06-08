Как же так, заперев народ дома, Абылгазиев сам отдыхает в бане?

Коронавирус вынудил нас всех сидеть дома. Подчинились введенной правительством чрезвычайной ситуации, до сих пор сохраняем санитарное положение.

Но введший чрезвычайное положение человек запер народ, а сам ушел на отдых. Бесспорно, многие сравнивают этот шаг Абылгазиева с выходкой лисы «голова болит, живот болит, мне надо пойти на жайлоо, попить кумыса».

Имели место спорные события как уход главы правительства на отдых, полученный им диплом в Международном университете. Хотя пресс-служба правительства дала на это кое-какой ответ, но у общественности остались сомнения. А вчера депутат в парламенте Сабиров сказал: найти главу правительства, вызвать на собрание по последним событиям, так как к нему увеличились вопросы. Мы слышали, что в дни поднятия вопроса диплома, точней, на прошлой неделе, ушедший на отдых Абылгазиев вместе с четырьмя лицами из своего «круга» нанял дорогую баню в городе Бишкеке, сильно отдохнул. Среди четырех человек был депутат, сочувствующий Мукану байке. Это ли не признак опасения чего-то главы правительства: люди из специальной службы заранее с собакой 1,5 часа проверяли баню, куда пойдет Абылгазиев, утеряно доверие к нему сверху? Всплывет ли в ближайшее время, что в бане прошло сильное обсуждение диплома, частот, и дальнейших шагов? Допустит ли человеческая совесть Абылгазиеву снова руководить правительством, в то время как народ мучается, он со своими людьми с удовольствием отдыхает в бане?

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.5