Как же так, заперев народ дома, Абылгазиев сам отдыхает в бане?

Коронавирус вынудил нас всех сидеть дома. Подчинились введенной правительством чрезвычайной ситуации, до сих пор сохраняем санитарное положение.
Но введший чрезвычайное положение человек запер народ, а сам ушел на отдых. Бесспорно, многие сравнивают этот шаг Абылгазиева с выходкой лисы «голова болит, живот болит, мне надо пойти на жайлоо, попить кумыса».
Имели место спорные события как уход главы правительства на отдых, полученный им диплом в Международном университете. Хотя пресс-служба правительства дала на это кое-какой ответ, но у общественности остались сомнения. А вчера депутат в парламенте Сабиров сказал: найти главу правительства, вызвать на собрание по последним событиям, так как к нему увеличились вопросы. Мы слышали, что в дни поднятия вопроса диплома, точней, на прошлой неделе, ушедший на отдых Абылгазиев вместе с четырьмя лицами из своего «круга» нанял дорогую баню в городе Бишкеке, сильно отдохнул. Среди четырех человек был депутат, сочувствующий Мукану байке. Это ли не признак опасения чего-то главы правительства: люди из специальной службы заранее с собакой 1,5 часа проверяли баню, куда пойдет Абылгазиев, утеряно доверие к нему сверху? Всплывет ли в ближайшее время, что в бане прошло сильное обсуждение диплома, частот, и дальнейших шагов? Допустит ли человеческая совесть Абылгазиеву снова руководить правительством, в то время как народ мучается, он со своими людьми с удовольствием отдыхает в бане?
Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.5
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!