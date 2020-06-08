Суд над блогером Сыдыманом продолжится после получения результатов экспертизы

В Октябрьском районном суде Бишкека приостановлено рассмотрение дела блогера Элмирбека Сыдыманова.
Об этом «Азаттыку» рассказал его адвокат Али Магеев.
По его словам, 8 июня судья вынес решение о проведении комплексной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера. Судебный процесс продолжится после получения результатов экспертизы.
«После того, как экспертиза определит, были ли в высказываниях Сыдыманова разжигание межрегиональной вражды или нет, суд продолжится. Пока процесс приостановлен», - сказал адвокат.
Ранее суд отклонил ходатайство адвоката о проведении лингвистической экспертизы. 5 июня в суде завершились прения сторон. На этом заседании подсудимому должны были дать последнее слово и вынести приговор. На процессе 2 июня прокурор попросил у суда 6 лет лишения свободы для блогера.
Элмирбек Сыдыманов задержан 17 февраля по подозрению в разжигании межрегиональной вражды. К нему была применена санкция в виде содержания в СИЗО-1 на два месяца. Его адвокаты оспорили решение районного суда в вышестоящей инстанции. 28 февраля решением Бишкекского городского суда блогер был отпущен под домашний арест.
Поводом для привлечения его к ответственности стали его высказывания во время прямого эфира в «Инстаграме» по поводу диалектов.
Более подробно о деле Сыдыманова можно прочитать здесь.
Источник: Азаттык
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