По чьей вине подорожали мандаты?

Все у нас знатоки и предсказатели. Особенно начали умничать те, кто заявляет, что клал кирпичи и оштукатурил стены политики.

По чьей вине подорожали мандаты? Конечно, по вине богачей, которые жаждут власти, должности. Сидящие в парламенте лидеры, вроде Алтынбека Сулайманова, уже взбудоражили народ, заявляя, что голоса будут продаваться по 20 тысяч сомов, а стоимость мандатов будет не ниже полумиллиона долларов. Наверное, хотели доказать, что только богачи вроде нас могут стать депутатами. Ладно, пускай богачи разбрасываются деньгами. Но как на этот раз будет себя вести простой люд? Вот в чем вопрос.

Стоит заговорить с людьми, как можно услышать различную точку зрения. Видные политики говорят, что народ уже проснулся и если осенью выборы пройдут как обычно, то возможна революция. Лидер «Замандаша» Жениш Молдокматов придерживается такого же мнения. Люди начали думать – не возникнет ли опасность после выборов. Если у верхушки власти тоже появятся опасения и она прислушается к предложениям «стратегов», то можно будет отложить выборы на весну следующего года. Стоит отметить, что многое зависит от первого человека. Мы знаем, что никто не посмеет встать у него на пути…

Источник: газета «Ачык Соз» №6 от 04.06.2020 / стр. 4