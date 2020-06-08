(Видео) Президент федерации кулатуу призвал силовым методом решить конфликт в Нарыне 

Позже Эмиль Токтогонов пояснил, что его слова неправильно поняли
В социальной сети Facebook распространилась видеозапись заявления президента Международной федерации кулатуу (WEF) Эмиля Токтогонова, который выразил намерение хоть силовыми методами решить спор вокруг пастбищ в Нарынской области.
“Я во вторник приеду в Кум-Бел со своими бойцами. Силой решим вопрос или законно, но так не пойдет. Мы должны решить этот вопрос”, - сказал он.
Пользователи соцсетей восприняли такие слова как призыв силой решить спорный вопрос.
В свою очередь сам Токтогонов в разговоре с Vesti.kg пояснил, что его слова вырвали из контекста.
- Я ни в коем случае не хотел решать эту проблему силой, - сказал глава федерации кулатуу. - Наоборот, хотел решить эту проблему мирным путем и призвал своих односельчан собраться на месте. Дело в том, что у нашего села есть свой участок на пастбище, где мы кормим свой скот. Однако соседнее село не пускает наших односельчан. Я не собирался призывать бойцов.
Источник: vesti.kg
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