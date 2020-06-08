Депутат ЖК Руслан Чойбеков досрочно сдал свой мандат

Напомним, что Чойбеков пришел в парламент в апреле 2018 года вместо задержанного в Казахстане Асылбек уулу Дамирбека.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции “Кыргызстан” Руслан Чойбеков подал заявление в Центральную избирательную комиссию о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Напомним, что Чойбеков пришел в парламент в апреле 2018 года вместо задержанного в Казахстане Асылбек уулу Дамирбека.

Также заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты парламента от политической партии «Кыргызстан» в ЦИК подал Руслан Молдошев.

Источник: reporter.kg