Депутат ЖК Руслан Чойбеков досрочно сдал свой мандат

Напомним, что Чойбеков пришел в парламент в апреле 2018 года вместо задержанного в Казахстане Асылбек уулу Дамирбека.
Депутат Жогорку Кенеша от фракции “Кыргызстан” Руслан Чойбеков подал заявление в Центральную избирательную комиссию о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Напомним, что Чойбеков пришел в парламент в апреле 2018 года вместо задержанного в Казахстане Асылбек уулу Дамирбека.
Также заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты парламента от политической партии «Кыргызстан» в ЦИК подал Руслан Молдошев.
Источник: reporter.kg
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