Двух местных чиновников в Сокулуке защищает прокуратура?

Превращается в разговоры шепотом то, что Нурсултан Бейшебаев работал помощником действующего депутата парламента Гульшат Асылбаевой, депутат айым огораживает, защищает относительно возбужденного на него уголовного дела.

Как вам такое: на главу Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района Медера Чинарбекова было возбуждено уголовное дело, но его из тени защищает аким Сокулукского района Асылбек Сатывалдиев? Раскроется ли, что прокуратурой взят на тщательную проверку оставленный след именно этого Медера Чинарбекова? То есть он беспричинно уволил с работы десятки подчиненных сотрудников, и этим не удовлетворился, а вынес желательное себе решение о положенных им премиальных денег? Сможет ли прокуратура прояснить, что он составил незаконные договоры на посевные земли при айыл окмоту, вопреки протесту депутатов айыльного кенеша продал в частную собственность земельные участки?

Почему районные органы надзора за законностью не проводят продвинутой проверки местного руководителя, который ранее работал охранником на Бишкекской СЭЗ, мирабом в районном водном хозяйстве, а его трудовая книжка вызывает подозрения в части подделки? Интересно, говорится, что депутат айыльного кенеша как раз этого айыл окмоту Нурсултан Бейшебаев в своих личных интересах путем нарушения закона подписал постановление айыльного кенеша, в конце о его «художестве» стало известно в Сокулукской районной прокуратуре, возбуждено уголовное дело, следствие ведет районное ОВД, но, несмотря на все это, следователи не ведут дело активно, а пытаются погасить его бесшумно.

Превращается в разговоры шепотом то, что Нурсултан Бейшебаев работал помощником действующего депутата парламента Гульшат Асылбаевой, депутат айым огораживает, защищает относительно возбужденного на него уголовного дела. Видите, мы известили вас о том, что хотя узналось о сомнительных делах айыл окмоту и депутата айыльного кенеша, но прокуратура контролирует и защищает их. Если глава АКС ГКНБ Сагын Исмаилов осведомлен об этих делах, то схватит за шкирку тех двоих, разоблачит их нечистые дела? А иначе удивляет, что прокуратуре не по зубам два местных чиновника, она не ведет полноценной работы. Боятся, потому что одного защищает аким, а другого депутат?

Источник: газета ««De факто» №15 от 05.06.2020/стр.3