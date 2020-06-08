Можно преклониться перед умом Алимбекова

Слишком много скачущих из партии в партию силой денег, постоянно приходящих депутатом в новый созыв.

Их народ не знает, не видит и облика в парламенте. Нурбек Алимбеков – депутат-коммерсант «по древесине». Иногда говорит. Был заместителем спикера. Вчера этот депутат учил уму-разуму народ будто с перепуга: «За несделанные работы вините не депутатов, а правительство». Получилось так, что его слова подразумевают: «Только мы работаем, Абылгазиев не поддается». Видимо, Алимбеков забыл, что неспособное работать правительство составляет парламент, а его отчет принимают депутаты. Алимбеков не знает, что народ отдает ему свой голос, делает депутатом, отдает законодательную, и контролирующую ее исполнение функцию? Если правительство виновато за несделанные работы, то когда Абылгазиев принес отчет, Алимбеков закричал бы «вы виноваты!» и призвал бы депутатов не принимать отчет. Бедный мандат… Униженный мандат…

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.10