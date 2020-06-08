Если нарушат закон. Какое наказание ждет избирателей и кандидатов в депутаты

Президент Сооронбай Жээнбеков в период с 26 июня по 6 июля должен назначить выборы в Жогорку Кенеш.

Предварительно, главная избирательная кампания года состоится 4 октября. Ее могут совместить с местными выборами, которые должны были пройти 12 апреля, в том числе в кенеши Оша, Балыкчи, Токмака, Майлуу-Суу и Каракола. Они были отменены 23 марта из-за пандемии коронавируса.

епутаты спешно перекраивают избирательное законодательство и Кодекс о нарушениях, предлагая поправки наперегонки с ЦИК.

Помимо полезных и нужных предложений попадаются и противоречивые. Причем в недоумение они приводят как экспертов, так и всех остальных.

С вас штраф!

В предлагаемом пакете есть норма, по которой на избирателя накладывается штраф 3 тысячи сомов за предоставление заведомо ложных сведений. К примеру, человек проголосовал по форме № 2 на одном участке, а прописан на другом. При этом он утверждает, что никаких заявлений в УИК не подавал и избирательный адрес не менял.

«В ходе выборных кампаний мы столкнулись с такого рода сообщениями. А когда стали разбираться, оказалось, что это неправда. То есть нас намеренно вводили в заблуждение, пытаясь тем самым дискредитировать сам избирательный процесс», — пояснила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Однако ее коллега, член комиссии Атыр Абрахматова не согласна с этой инициативой. Она напомнила, что на прошедшем в 2016 году референдуме и в 2017-м на президентских выборах ЦИК ввела правило, по которому избиратель должен был подавать заявление на защищенном бланке с уточнением своего избирательного адреса. Это вызвало скандал: граждане жаловались, что они не писали подобные заявления, но были переброшены на другие участки и не смогли проголосовать.

«Посмотрите, как развивается в мире ситуация с голосованием: никаких лишних заявлений, паспорт гражданина страны — и в любой точке мира ты можешь проголосовать, голосование через интернет и много других удобств в первую очередь для избирателя. А мы все усложняем и устрашаем», — сказала Атыр Абдрахматова.

Меня удивляет этот исключительно чиновничий подход всех сажать, штрафовать и ограничивать права и возможности, не создавая при этом адекватных условий жизни.

Атыр Абдрахматова

Изменение о том, что следует ввести штраф за злоупотребление административным ресурсом, напротив, разногласий не вызвало.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что поддерживает концепцию законопроекта, поскольку подкуп избирателей и использование административного ресурса на выборах уже стали обычным явлением. И ответственность за это должна быть.

«Но у меня вопрос применения на практике: не станет ли этот закон политической дубинкой, которую будут применять к оппонентам власти», — сказала она.

Уточняется, что оштрафованы за админресурс будут не только чиновники, но и руководители государственных СМИ, если в их действиях обнаружатся факты злоупотребления в пользу кого-либо из кандидатов или партий.

Размер взыскания классифицируется по второй категории — от 300 до 600 расчетных показателей (от 30 тысяч до 60 тысяч сомов). Уличенные в нарушении лишаются также права занимать государственные должности в течение двух лет.

В перечень уголовно наказуемых деяний входят фальсификация списков избирателей и подкуп.

За махинации со списками грозят исправительные работы до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. А за подкуп — срок до пяти лет.

Штрафом наказываются также претенденты на мандаты или пост мэра за предоставление заведомо недостоверных о себе сведений. Речь идет о сокрытии информации о наличии иного гражданства и реальных доходов.

За что еще ждет наказание

Штраф также будет наложен и на граждан, продающих голоса. Размер санкции — до трех тысяч сомов.

Разработчики напоминают, что в международной практике существует ответственность избирателей за продажу своего голоса (в частности уголовная в Германии, Дании, Канаде, Австрии, Швейцарии).

От ответственности освобождается только тот, кто чистосердечно признается, что за голос предлагал деньги.

Юрист Клара Сооронкулова назвала эту норму правильной, но сомневается, что она будет работать. «Если человек не сообщит добровольно, что его пытались подкупить, то как выяснить, что он продал свой голос? А так поправка, конечно, нужная. Но сомневаюсь, что ее можно будет использовать в превентивных целях», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

В работоспособности этой поправки сомневается и депутат Эльвира Сурабалдиева. Она поинтересовалась, как именно будут выявлять избирателей, продавших свой голос.

«Штрафовать будут по факту или по наличию информации? Как вы можете доказать факт получения денежных средств? Вы знаете, что во время предвыборной кампании информация направляется из разных источников. Надо думать об избирателях, чтобы они зря не пострадали», — отметила она.

Разработчики пояснили: у МВД есть своя процедура по выявлению таких фактов. А после проведения следственных мероприятий материалы будут направляться в суд.

При каждой избирательной комиссии создаются мобильные группы, в состав которых входят представители правоохранительных органов, члены УИК, журналисты, представители гражданского общества. Они и будут исследовать информацию о подкупах.

Инициаторы также считают, что за неисполнение решений избирательных комиссий тоже должна быть административная ответственность.

Законопроектом предлагается ввести эту норму в Кодекс о нарушениях, она предусматривает штраф в размере 5,5 тысячи сомов.

Юристы полагают, что она будет лишней и добавит ЦИК ненужные и несвойственные ей функции.

Эксперты расценивают все новшества как попытку ужесточить вертикаль власти через Центризбирком, который будет штрафовать теперь и кандидатов, и политические партии, и избирателей, и средства массовой информации.

Они сомневаются, что все эти санкции помогут предотвратить подкуп, злоупотребление админресурсом и махинации с избирательными списками.

В январе-феврале этого года в преддверии кампании в 30 местных кенешей, в городах Оше, Караколе, Балыкчи и Токмаке массово прописались «гости» с периферии. И что в итоге? Они успели поменять паспорта и будут голосовать. А сотрудники ГРС, выдавшие им новые документы, отделались выговором.

На президентских выборах в 2017-м из поданных 30 заявлений о подкупе до суда дошли только шесть, но процесса ни по одному их них не было. Заявители отказались от претензий. Что касается злоупотребления админресурсом, так в Кыргызстане это уже превратилось в традицию.

Пока политическая система не избавится от архаизма в виде партий власти, административный ресурс останется неотъемлемой атрибутикой выборного процесса.

Источник: 24.kg