В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 8985 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом 8 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые зараженные зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 293 (36,6%).
Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции.
За весь период в России проведено более 13 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 294,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
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