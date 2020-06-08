Партийный список «Ата Мекена» возглавит Жанарбек Акаев

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев в интервью информационному агентству 24.kg рассказал о планах на предстоящие выборы в парламент.

Так, отвечая на вопросы издания, он заявил, что лидером предвыборной кампании будет Жанарбек Акаев. «Следовательно, в парламенте он будет лидером фракции. А если наша фракция войдет в коалицию, то Жанарбек будет претендовать на пост спикера или, может быть, премьер-министра», - сказал политик.

«На Жанарбека Акаева возложена ответственная миссия, работа не просто символически, формально возглавить список, но добиться победы, возглавить победу», – добавил Текебаев.

Он также прокомментировал свое участие в предвыборной гонке. «Уже почти год тянется суд, и сегодня я могу сказать с большой долей вероятности: такое затягивание процесса имеет под собой политическую подоплеку. Я не исключаю, что во власти есть силы, которые не хотят пускать меня и Чотонова в парламент. Так что вообще не известно, буду ли я в партийном списке», – заключил лидер «Ата Мекена».

Сам Жанарбек Акаев пока не доступен для комментариев.

Партии «Ата Мекен», «Ак Шумкар», КЛДП, а также ряд политиков и активистов 5 июня объявили о создании коалиции под названием «Жаңы дем» («Новое дыхание»).

Церемония подписания декларации о создании альянса прошла в офисе партии «Ата Мекен», под флагом которой союз решил участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Документ подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Ак-Шумкар»), Жанар Акаев («КЛДП»), Рыскельди Момбеков (группа социал-демократов), Тилек Токтогазиев (общественное движение «Жаны дем»), а также Азамат Темиркулов (Коалиция зеленых сил).

Источник: Азаттык